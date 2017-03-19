Украинка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Украинская спортсменка Диана Варинская завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира серии FIG по спортивной гимнастике, который проходил в Баку. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на Facebook.

В финале Варинская набрала 13.933 балла.

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Серебряная и бронзовая награды соревнований достались австралийским гимнасткам Рианне Миззи и Джорджии Роуз Браун, набравшим 13.600 и 13.366 балла соответственно.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Олег Верняев занял второе место в многоборье на соревнованиях открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси).