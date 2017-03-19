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    Головкин одержал победу над Джейкобсом по очкам

    (обновлено: )46
    Согласно информации, в четвертом раунде боя Головкин отправил соперника в нокдаун. Досрочно победить у казаха не вышло, но судьи единогласно отдали победу Головкину.
    Бой Головкина и Джейкобса
    112 Украина

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В США прошел бой между чемпионом мира по версиям WBC/WBA (Super)/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным и чемпионом WBA Дэниэлом Джейкобсом.

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    В четвертом раунде боя Головкин отправил соперника в нокдаун. Досрочно победить казаху не удалось, но судьи единогласно отдали победу Головкину.

    Ранее сообщалось, что все билеты на боксерский вечер с участием украинских боксеров Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), Александра Усика (11-0, 10 КО) и Александра Гвоздика (12-0, 10 КО) проданы. Арена MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) вмещает 3 тысячи зрителей. Бои украинцев состоятся 8-го апреля.

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