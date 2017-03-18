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    Информатор WADA Дмитриев покинул РФ ради безопасности

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (89)

    (обновлено: )11101
    Как заявил информатор Всемирного антидопингового агентства Андрей Дмитриев, "люди должны повышать свой голос, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений".
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Associated Press Keystone, Laurent Gillieron

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Бегун Андрей Дмитриев, который является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что покинул РФ, чтобы чувствовать себя в безопасности. Об этом сообщает "Р-Спорт".

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    "Я не планировал покидать свою страну, когда давал интервью ARD в январе. Я не жалею о том, что сказал. Необходимо было выступать против допинговой культуры в России. Люди должны повышать свой голос, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений. Но, увидев, что получилось со мной, я понял, что лучше уехать. На данный момент я чувствую себя в безопасности. Нужно было, чтобы я сбежал", — цитирует Дмитриева ARD.

    Ранее сообщалось, что рабочие группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудят рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по созданию Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

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