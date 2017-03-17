Киевское "Динамо" уверенно победило "Черноморец" в чемпионате Украины

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" на своем поле обыграли одесский "Черноморец" в матче 22-го тура чемпионата Украины.

Встреча, прошедшая в пятницу в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Андрей Ярмоленко (7-я минута) и Сергей Сидорчук (45+3), у гостей отличился Давид Хочолава (72).

Матчи 22-го тура завершают первый этап чемпионата Украины. Во втором этапе команды, занявшие места с 1-го по 6-е, будут бороться между собой за чемпионство и право участвовать в еврокубках, а оставшиеся определят, кто получит понижение в классе на следующий сезон.

"Динамо" в 22 турах набрало 46 очков и идет на второй строчке в таблице чемпионата, отставая от лидирующего донецкого "Шахтера" на 14 очков. "Черноморец" с 27 очками занимает шестую строчку.

Ранее сообщалось, что ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу.