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    Спорт

    Киевское "Динамо" уверенно победило "Черноморец" в чемпионате Украины

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    Встреча, прошедшая в пятницу в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Андрей Ярмоленко (7-я минута) и Сергей Сидорчук (45+3), у гостей отличился Давид Хочолава (72).
    Киевское Динамо уверенно победило Черноморец в чемпионате Украины
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" на своем поле обыграли одесский "Черноморец" в матче 22-го тура чемпионата Украины.

    Сенсационное поражение Динамо от новичка премьер-лиги Звезды. Видео
    Канал ФК "Динамо" Киев на Youtube
    Сенсационное поражение "Динамо" от новичка премьер-лиги "Звезды"

    Встреча, прошедшая в пятницу в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Андрей Ярмоленко (7-я минута) и Сергей Сидорчук (45+3), у гостей отличился Давид Хочолава (72).

    Матчи 22-го тура завершают первый этап чемпионата Украины. Во втором этапе команды, занявшие места с 1-го по 6-е, будут бороться между собой за чемпионство и право участвовать в еврокубках, а оставшиеся определят, кто получит понижение в классе на следующий сезон.

    "Динамо" в 22 турах набрало 46 очков и идет на второй строчке в таблице чемпионата, отставая от лидирующего донецкого "Шахтера" на 14 очков. "Черноморец" с 27 очками занимает шестую строчку.

    Ранее сообщалось, что ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

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