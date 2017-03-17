"Шахтер" и "Олимпик" сыграли вничью в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Футболисты "Шахтера" и "Олимпика" не выявили победителя в донецком дерби в рамках 22-го тура чемпионата Украины по футболу.

Смотрите также: Появилось видео курьезного гола "Стали" в ворота "Черноморца"

Встреча, прошедшая в пятницу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника "Олимпика" Антона Поступаленко, забившего на 24-й минуте, "Шахтер" ответил точным ударом аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука в добавленное к первому тайму время.

"Шахтер" по итогам 22 туров первого круга занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в матче 21-го тура чемпионата Украины.