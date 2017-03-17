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    "Шахтер" и "Олимпик" сыграли вничью в матче чемпионата Украины

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    Встреча, прошедшая в пятницу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника "Олимпика" Антона Поступаленко, забившего на 24-й минуте, "Шахтер" ответил точным ударом аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука в добавленное к первому тайму время.
    Шахтер и Олимпик сыграли вничью в матче чемпионата Украины
    ФК "Шахтер" Донецк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Футболисты "Шахтера" и "Олимпика" не выявили победителя в донецком дерби в рамках 22-го тура чемпионата Украины по футболу.

    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове

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    Встреча, прошедшая в пятницу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника "Олимпика" Антона Поступаленко, забившего на 24-й минуте, "Шахтер" ответил точным ударом аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука в добавленное к первому тайму время.

    "Шахтер" по итогам 22 туров первого круга занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в матче 21-го тура чемпионата Украины.

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