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    Спорт

    Судьба тренера киевского "Динамо" будет решаться летом - Франков

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков высказал надежду, что "Динамо" покажет хотя бы проблески той игры, которой от него ждут.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 17 марта, столичное "Динамо" встретилось с одесским "Черноморцем". Встреча прошла на НСК "Олимпийский" в рамках 22-го тура чемпионата Украины.

    Сенсационное поражение Динамо от новичка премьер-лиги Звезды. Видео
    Канал ФК "Динамо" Киев на Youtube
    Сенсационное поражение "Динамо" от новичка премьер-лиги "Звезды"

    После поражения "Динамо" в Кропивницком от "Звезды" со счетом 0:2 поползли слухи об отставке наставника киевлян Сергея Реброва. Мол, это может произойти, если киевляне не победят "Черноморец".

    Насколько вероятен уход Реброва рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

    "Уходы главных тренеров бывают двух видов: сам ушел и "ушли". Во-первых, нужно дождаться итогов матча с "Черноморцем", я все-таки надеюсь, что "Динамо" покажет хотя бы проблески той игры, которой от него ждут многочисленные пока еще болельщики. Я, честно говоря, думаю, что куда более вероятный вариант развития событий — это, что судьба должности главного тренера в киевском "Динамо" будет решаться уже летом", — считает эксперт.

    Ранее сообщалось, что ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

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