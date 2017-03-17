Судьба тренера киевского "Динамо" будет решаться летом - Франков

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 17 марта, столичное "Динамо" встретилось с одесским "Черноморцем". Встреча прошла на НСК "Олимпийский" в рамках 22-го тура чемпионата Украины.

После поражения "Динамо" в Кропивницком от "Звезды" со счетом 0:2 поползли слухи об отставке наставника киевлян Сергея Реброва. Мол, это может произойти, если киевляне не победят "Черноморец".

Насколько вероятен уход Реброва рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

"Уходы главных тренеров бывают двух видов: сам ушел и "ушли". Во-первых, нужно дождаться итогов матча с "Черноморцем", я все-таки надеюсь, что "Динамо" покажет хотя бы проблески той игры, которой от него ждут многочисленные пока еще болельщики. Я, честно говоря, думаю, что куда более вероятный вариант развития событий — это, что судьба должности главного тренера в киевском "Динамо" будет решаться уже летом", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу.