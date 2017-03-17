Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 16 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники следующей стадии турнира.

В четвертьфинальный раунд второго по престижности клубного турнира Европы прошли: "Бешикташ", "Генк", "Сельта", "Андерлехт", "Аякс", "Шальке", "Манчестер Юнайтед" и "Лион".

@EuropaLeague Участники 1/4 финала Лиги Европы

Жеребьевка матчей 1/4 финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне в 14.00 по Киеву.

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, то есть все шары будут помещены в одну чашу. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

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Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 13 апреля, а ответные – 20 апреля.

Ранее стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.