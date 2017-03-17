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    Спорт

    Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

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    В четвертьфинальный раунд Лиги Европы прошли такие клубы: "Бешикташ", "Генк", "Сельта", "Андерлехт", "Аякс", "Шальке", "Манчестер Юнайтед" и "Лион".
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 16 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники следующей стадии турнира.

    В четвертьфинальный раунд второго по престижности клубного турнира Европы прошли: "Бешикташ", "Генк", "Сельта", "Андерлехт", "Аякс", "Шальке", "Манчестер Юнайтед" и "Лион".

    @EuropaLeague
    Участники 1/4 финала Лиги Европы

    Жеребьевка матчей 1/4 финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне в 14.00 по Киеву.

    В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, то есть все шары будут помещены в одну чашу. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

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    Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 13 апреля, а ответные – 20 апреля.

    Ранее стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

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