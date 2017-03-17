наверх
17.03.201701:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Российский "Ростов" завершил выступления в Лиге Европы, проиграв "МЮ"

    (обновлено: )8
    Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Соперник "Манчестер Юнайтед" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.
    Игроки Манчестер Юнайтед после матча против Ростова
    @ManUtd

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Российский футбольный клуб "Ростов" проиграл на выезде английскому "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире.

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

    Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата.

    Первая игра "Ростова" с "МЮ", прошедшая в Ростове-на-Дону 9 марта, завершилась вничью — 1:1. Таким образом, за счет домашней победы в 1/4 финала прошел английский клуб, а "Ростов" завершил еврокубковый сезон.

    Соперник "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.

    Ранее сообщалось, что еще один представитель РФ — "Краснодар" — также покинул Лигу Европы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Илья Кива. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Последствия ночного погрома в отделении "Сбербанка" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ