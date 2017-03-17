Российский "Ростов" завершил выступления в Лиге Европы, проиграв "МЮ"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Российский футбольный клуб "Ростов" проиграл на выезде английскому "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире.

Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата.

Первая игра "Ростова" с "МЮ", прошедшая в Ростове-на-Дону 9 марта, завершилась вничью — 1:1. Таким образом, за счет домашней победы в 1/4 финала прошел английский клуб, а "Ростов" завершил еврокубковый сезон.

Соперник "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.

Ранее сообщалось, что еще один представитель РФ — "Краснодар" — также покинул Лигу Европы.