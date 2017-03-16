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    "Краснодар" вылетел из Лиги Европы после домашнего поражения "Сельте"

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    Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг вечером, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой "Сельты" со счетом 2:1.
    Матч 1/8 Лиги Европы Краснодар - Сельта
    @FCKrasnodar

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Российский "Краснодар" на своем поле проиграл испанской "Сельте" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире.

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

    Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). На 86-й минуте "Краснодар" остался в меньшинстве после того, как за вторую желтую карточку был удален Шарль Каборе.

    Смотрите также: Победный гол Селезнева в матче с "Бешикташем" в чемпионате Турции

    Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой "Сельты" со счетом 2:1.

    "Сельта" пробилась в 1/4 финала Лиги Европы, а "Краснодар" завершил борьбу в еврокубках. Будущий соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.

    Ранее сообщалось, что "Бешикташ" в меньшинстве разгромил "Олимпиакос" и вышел в 1/4 финала ЛЕ. 

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