"Бешикташ" в меньшинстве разгромил "Олимпиакос" и вышел в 1/4 финала ЛЕ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Турецкий "Бешикташ" в меньшинстве сумел добиться крупной победы над греческим "Олимпиакосом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира.

Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе "Бешикташа" отличились Венсан Абубакар (10-я минута), который на 39-й минуте заработал красную карточку, оформивший дубль Райан Бабел (22 и 75) и Дженк Тосун (84). У гостей мяч забил Тарик Эльюнусси (31).

Первая встреча этих команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1, поэтому по сумме двух матчей в 1/4 финала пробился турецкий клуб.

Также в четверг "Генк" на своем поле сыграл вничью с "Гентом" в ответном матче бельгийского противостояния — 1:1 и вышел в 1/4 финала турнира. В первом матче этих команд "Генк" одержал победу с крупным счетом 5:2.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.