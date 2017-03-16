наверх
16.03.201723:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Бешикташ" в меньшинстве разгромил "Олимпиакос" и вышел в 1/4 финала ЛЕ

    (обновлено: )25
    Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Первая встреча команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1.
    Игроки ФК Бешикташ
    @Besiktas

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Турецкий "Бешикташ" в меньшинстве сумел добиться крупной победы над греческим "Олимпиакосом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира.

    Победный гол Селезнева в матче с Бешикташем чемпионата Турции. Видео
    Канал maximats на Youtube
    Победный гол Селезнева в матче с "Бешикташем" в чемпионате Турции

    Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе "Бешикташа" отличились Венсан Абубакар (10-я минута), который на 39-й минуте заработал красную карточку, оформивший дубль Райан Бабел (22 и 75) и Дженк Тосун (84). У гостей мяч забил Тарик Эльюнусси (31).

    Первая встреча этих команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1, поэтому по сумме двух матчей в 1/4 финала пробился турецкий клуб.

    Также в четверг "Генк" на своем поле сыграл вничью с "Гентом" в ответном матче бельгийского противостояния — 1:1 и вышел в 1/4 финала турнира. В первом матче этих команд "Генк" одержал победу с крупным счетом 5:2.

    Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров вышел из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Илья Кива. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Последствия ночного погрома в отделении "Сбербанка" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ