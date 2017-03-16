Тимощук официально вошел в тренерский штаб "Зенита"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Известный в прошлом футболист сборной Украины Анатолий Тимощук назначен помощником главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Мирчи Луческу, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Соглашение со специалистом, которому в конце марта исполнится 38 лет, рассчитано на два года, сообщает Р-Спорт.

Тимощук, начинавший профессиональную карьеру в луцкой "Волыни", в 1998 году перешел в донецкий "Шахтер", за который играл до 2007 года, в том числе под руководством Луческу. В составе "горняков" Тимощук стал трехкратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны. В 2007 году хавбек перебрался в "Зенит", в составе которого выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

С 2009 по 2013 год Тимощук защищал цвета мюнхенской "Баварии", с которой дважды победил в чемпионате и Кубке Германии, выиграл Лигу чемпионов. В 2013-м Тимощук вернулся в "Зенит" и помог команде стать чемпионом России-2014/15. В 2015-2016 годах он играл в "Кайрате" (Алма-Ата), выиграв с ним Кубок и Суперкубок Казахстана. 10 февраля этого года Тимощук, который является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины (в его активе их 144), объявил о завершении спортивной карьеры.