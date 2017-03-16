Глава МОК пригласил Макларена в Лозанну обсудить расследование по РФ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригласил руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в штаб-квартиру МОК в Лозанне для обсуждения его расследования относительно систематического применения допинга в российском спорте, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, сообщает Р-Спорт.

"Томас Бах пригласил профессора Макларена в Лозанну (в штаб-квартиру МОК), чтобы обсудить итоги проделанной им работы", — сказал Адамс журналистам.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена в 2016 году заявила о существовании в России системы манипулирования допинг-пробами спортсменов. Макларен представил свой доклад в двух частях. По итогам работы комиссии Макларена сборная России лишь частично была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская российская команда была отстранена от Паралимпийских игр в полном составе. В России неоднократно заявлялось о недостаточной доказательной базе утверждений, приведенных в докладе Макларена.