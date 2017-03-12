Миура стал самым возрастным автором гола, забив в 50 лет

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Японец Кадзуёси Миура стал самым возрастным футболистом в истории, забившим гол на профессиональном уровне.

Миуре 26 февраля исполнилось 50 лет. Нападающий выступает за клуб второго по силе дивизиона чемпионата Японии "Иокогама".

Миура 5 марта забил гол и принес победу "Иокогаме" в матче с "Зеспа Кусацу" (1:0). Он стал самым возрастным игроком в истории профессионального футбола, побив рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза, который в 1965 году в возрасте 50 лет и 5 дней провел официальный матч в составе "Сток Сити". Об этом сообщает Р-Спорт.

Миура за свою карьеру забил 55 голов в 89 матчах за сборную Японии.

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 марта, в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу между "Черноморцем" и "Сталью" произошел незаурядный эпизод. Победу гостям принес гол Дениса Басина, который может претендовать на самый курьезный гол в году. На 23-й минуте Александр Азацкий пытался вынести мяч подальше от своих ворот, но попал четко в спину Денису Васину. От спины по невероятной траектории мяч влетел в ворота "моряков".