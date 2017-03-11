Порошенко наградил орденом княгини Ольги III степени Анну Музычук

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом княгини Ольги III степени украинскую шахматистку Анну Музычук.

"На прошлой неделе наша большая гордость — шахматистка Анна Музычук — стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам среди женщин. В конце 2016-го она стала чемпионкой мира сразу по двум дисциплинам — быстрым и молниеносным шахматам. Спасибо вам, Аня, за эти чрезвычайные достижения и за невероятные эмоции, которые вы дарите своим болельщикам. Орден Княгини Ольги III степени — это символ того огромного дела, которое вы делать для всей Украины", — сообщил президент на своей станице в Facebook.

Присвоение соответствующей награды закреплено указом президента №56/2017 от 7 марта 2017 г.

Напомним, 3 марта украинская шахматистка Анна Музычук проиграла во второй партии тай-брейка китаянке Тан Чжунъи на Чемпионате мира среди женщин по классическим шахматам.