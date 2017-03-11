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    Порошенко наградил орденом княгини Ольги III степени Анну Музычук

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    Петр Порошенко поблагодарил шахматистку за ее достижения: "Орден Княгини Ольги III степени - это символ того огромного дела, которое вы делать для всей Украины".
    Анна Музычук
    tehran2017.fide.com

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом княгини Ольги III степени украинскую шахматистку Анну Музычук.

    Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 против гроссмейстера Сергея Карякина (Россия) в Нью-Йорке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чемпионы мира по шахматам. Справка

    "На прошлой неделе наша большая гордость — шахматистка Анна Музычук — стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам среди женщин. В конце 2016-го она стала чемпионкой мира сразу по двум дисциплинам — быстрым и молниеносным шахматам. Спасибо вам, Аня, за эти чрезвычайные достижения и за невероятные эмоции, которые вы дарите своим болельщикам. Орден Княгини Ольги III степени — это символ того огромного дела, которое вы делать для всей Украины", —  сообщил президент на своей станице в Facebook.

    Присвоение соответствующей награды закреплено указом президента №56/2017 от 7 марта 2017 г. 

    Напомним, 3 марта украинская шахматистка Анна Музычук проиграла во второй партии тай-брейка китаянке Тан Чжунъи на Чемпионате мира среди женщин по классическим шахматам.

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