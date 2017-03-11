Сына Мохаммеда Али снова допросили в аэропорту

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В аэропорту Флориды второй раз за месяц был задержан сын известного боксера Мохаммеда Али и его мать, сообщает газета Washington Post.

"Я полагаю, меня задержали из-за религиозной и расовой принадлежности", — цитирует издание Мохаммеда Али-младшего.

Впервые он был задержан на два часа сотрудниками иммиграционной службы в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в начале февраля, когда со своей матерью Халилой Али прилетел c Ямайки.

Тогда сотрудники иммиграционной службы задержали 44-летнего сына знаменитого боксера на два часа, во время опроса его дважды спрашивали о религиозной принадлежности.

По данным издания, бывшую жену Мохаммеда Али не задерживали, так как она имела при себе фотографию, на которой была запечатлена вместе со знаменитым боксером.