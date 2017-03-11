наверх
11.03.201710:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Сына Мохаммеда Али снова допросили в аэропорту

    (обновлено: )61
    По данным СМИ, бывшую жену Мохаммеда Али не задерживали, так как она имела при себе фотографию, на которой была запечатлена вместе со знаменитым боксером.
    Мохаммед Али-младший со своей матерью Халилой Али
    Miami New Times

    МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В аэропорту Флориды второй раз за месяц был задержан сын известного боксера Мохаммеда Али и его мать, сообщает газета Washington Post.

    Александр Поветкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

    "Я полагаю, меня задержали из-за религиозной и расовой принадлежности", — цитирует издание Мохаммеда Али-младшего.

    Впервые он был задержан на два часа сотрудниками иммиграционной службы в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в начале февраля, когда со своей матерью Халилой Али прилетел c Ямайки.

    Тогда сотрудники иммиграционной службы задержали 44-летнего сына знаменитого боксера на два часа, во время опроса его дважды спрашивали о религиозной принадлежности.

    По данным издания, бывшую жену Мохаммеда Али не задерживали, так как она имела при себе фотографию, на которой была запечатлена вместе со знаменитым боксером.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Насирова принесли в жертву МВФ в обмен на возможный транш кредита – Якубин
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Дмитрий Левусь
    Украина против России: суд в Гааге