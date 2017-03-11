Свитолина победила во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина победила китаянку Цян Ван во втором круге престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier Mandatory BNP Paribas Open в американском городе Индиан-Уэллс с призовым фондом $7,699 млн.

Десятый номер мировой классификации со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) одержала волевую победу над 60-й "ракеткой" мира, которая на старте соревнований обыграла киевлянку Екатерину Бондаренко (5:7, 6:4, 6:4), сообщает "Укринформ".

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Поединок длился 2 часа 38 минут. На счету харьковчанки один эйс, 8 двойных ошибок и 7 брейков из 20-ти. Представительница Поднебесной дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и выиграла 7 геймов на подаче соперницы.

За выход в четвертый раунд турнира Свитолина поспорит с 24-м номером "посева" австралийкой Дарьей Гавриловой, которая в свою очередь взяла верх над Яниной Викмайер из Бельгии — 6:2, 7:6 (7: 5).

Ранее сообщалось, что Эилина Свитолина признана лучшей теннисисткой месяца в мире.