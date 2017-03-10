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    Футбольный матч КНДР - Малайзия перенесли из-за плохих отношений стран

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    Встреча планировалась на 28 марта в Пхеньяне, но комитет AFC решил перенести игру на более поздний срок из-за "эскалации дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии".
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Матч отборочного турнира Кубка Азии-2019 по футболу между сборными КНДР и Малайзии решили перенести, сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации (AFC), информирует Р-Спорт.

    Ким Чен Нам. Архивное фото
    STR / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS / AFP
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    Встреча планировалась на 28 марта в Пхеньяне, но комитет AFC решил перенести игру на более поздний срок из-за "эскалации дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии". Новая дата проведения матча будет названа позже.

    Напомним, отношения между КНДР и Малайзией испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

    Во вторник МИД КНДР временно закрыл выезд из страны малайзийских граждан до тех пор, пока не будет найден "справедливый способ урегулирования" инцидента в аэропорту Куала-Лумпура и не будет гарантирована безопасность северокорейских граждан.

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