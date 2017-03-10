Свитолина признана лучшей теннисисткой месяца в мире

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) в феврале. Свитолина по итогам голосования, проходившего на официальном сайте WTA, опередила главных конкуренток – Кристину Младенович и Каролину Плишкову.

Украинку поддержали 63% болельщиков, а представительницы Франции и Чехии набрали 27% и 10% голосов.

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Напомним, в феврале Свитолина выиграла турниры, проводившиеся в Тайбэе и Дубае, что позволило Свитолиной впервые в карьере войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).