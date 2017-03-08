"Бавария" до пенальти показывала безликую игру с "Арсеналом" - Хуммельс

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. "Бавария" демонстрировала довольно безликую игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" до момента назначения пенальти в ворота английского клуба, заявил защитник мюнхенцев Матс Хуммельс.

"Бавария" во вторник в ответном матче 1/8 финала разгромила "Арсенал" со счетом 5:1. После первого тайма "Арсенал" выигрывал благодаря голу Тео Уолкотта, но на 53-й минуте главный арбитр Тасос Сидиропулос удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовский. Первая игра, прошедшая 15 февраля в Мюнхене, завершилась победой "Баварии" со счетом 5:1.

"Результат не отражает характера игры и того, что происходило на поле до назначения пенальти в ворота "Арсенала" и удаления. Этот эпизод определил судьбу матча. До этого момента мы показывали довольно безликую игру, нам удавалось более-менее сдерживать соперника, хотя изначально план на игру был несколько иным. У нас были шансы забить гол в первом тайме, но мы их упустили. В конечном счете, мы заслужили право на четвертьфинал, тут вопросов быть не может", — сказал Хуммельс, чьи слова приводятся на официальном сайте "Баварии".

Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.