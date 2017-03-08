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    "Бавария" до пенальти показывала безликую игру с "Арсеналом" - Хуммельс

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    После первого тайма "Арсенал" выигрывал благодаря голу Тео Уолкотта, но на 53-й минуте главный арбитр Тасос Сидиропулос удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовский.
    Игрок сборной Германии Матс Хуммельс. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. "Бавария" демонстрировала довольно безликую игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" до момента назначения пенальти в ворота английского клуба, заявил защитник мюнхенцев Матс Хуммельс.

    Матч Бавария - Арсенал. Видео
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    "Бавария" vs "Арсенал": все голы и лучшие моменты матча

    "Бавария" во вторник в ответном матче 1/8 финала разгромила "Арсенал" со счетом 5:1. После первого тайма "Арсенал" выигрывал благодаря голу Тео Уолкотта, но на 53-й минуте главный арбитр Тасос Сидиропулос удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовский. Первая игра, прошедшая 15 февраля в Мюнхене, завершилась победой "Баварии" со счетом 5:1.

    "Результат не отражает характера игры и того, что происходило на поле до назначения пенальти в ворота "Арсенала" и удаления. Этот эпизод определил судьбу матча. До этого момента мы показывали довольно безликую игру, нам удавалось более-менее сдерживать соперника, хотя изначально план на игру был несколько иным. У нас были шансы забить гол в первом тайме, но мы их упустили. В конечном счете, мы заслужили право на четвертьфинал, тут вопросов быть не может", — сказал Хуммельс, чьи слова приводятся на официальном сайте "Баварии".

    Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

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