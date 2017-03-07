Украинский семинарист стал абсолютным чемпионом на Arnold Classic-2017

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Украинский семинарист Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Classic-2017, проходившем в г. Колумбус (штат Огайо, США). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в сумме двоеборья на международном турнире "Арнольд Классик". Выпала возможность пообщаться и сфотографироваться с Арнольдом Шварценеггером. Слава Богу за все!" – написал Николай Ткачук.

Ткачук выступал на международном турнире с двумя гирями по 32 кг каждая. Их нужно было поднимать максимальное количество раз в течение 10 минут.

Напомним, спортсмена на участие в турнире благословил предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Ткачук – член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении Киевской духовной семинарии. Ткачук выступал на международном спортивном фестивале "Арнольд Классик" при поддержке Фонда предстоятеля Украинской православной церкви.