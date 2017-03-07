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    Уругваец Пабло Куэвас выиграл теннисный турнир в Сан-Паулу

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    Уругваец, посеянный под №3, в решающем матче обыграл вторую ракетку турнира Альберта Рамоса-Виньоласа (Испания) со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 59 минут.
    Уругвайский теннисист Пабло Куэвас
    @PabloCuevas22

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Победителем теннисного турнира в Сан-Паулу, призовой фонд которого превышает 450 тысяч долларов, стал уругваец Пабло Куэвас. 

    Посеянный третьим Куэвас в финале обыграл вторую ракетку турнира Альберта Рамоса-Виньоласа (Испания) со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 59 минут.

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    Для Куэваса этот титул АТР в одиночном разряде стал 6-м в карьере.

    Напомним, на днях украинка Леся Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько. 

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