Атлет из Мариуполя выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу

КИЕВ, 6 мар —РИА Новости Украина. Паралимпиец Антон Крюков из Мариуполя стал обладателем Кубка мира среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

"Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата проходил с 27 февраля по 4 марта в Дубаях (ОАЭ). Мариуполец Антон Крюков занял первое место в категории до 107 кг. Он выполнил жим лежа на 230 кг", — сообщает подробности 24.com.ua.

Крюков на Паралимпиаде в Рио занят 5 место. Спортсмен также является стипендиатом городского совета.

Ранее сообщалось, что Украина подала заявку в Европейскую конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин летом текущего года. По предварительным данным, за право проведения континентального первенства кроме Украины поборются Россия и Турция.