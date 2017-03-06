Украинские легкоатлеты завоевали пять наград чемпионата Европы в Сербии

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В пятницу-воскресенье в Белграде (Сербия) состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях, где украинские спортсмены завоевали пять наград, сообщает официальный сайт соревнований. На счету нашей команды 1 серебро и 4 бронзы.

В субботу — второй день соревнований украинцы завоевали три медали. Первую медаль Украине принесла Юлия Левченко. Она с личным рекордом стала третьей по прыжкам в высоту (1,94 м), уступив олимпийской чемпионке Рут Бейтиа только по попытками. Оксана Окунева была четвертой (1,92 м). Победила литовка Айрине Пальшите (2,01 м — лучший результат сезона в Европе).

Марина Килипко повторила личный рекорд в помещении по прыжкам с шестом (4,55 м) и разделила третье место со шведкой Ангеликой Бенгтссон. С лучшим результатом сезона в Европе победила гречанка Екатерини Стефаниди (4,85 м).

Сергей Никифоров был третьим в прыжках в длину (8,07 м). Победил албанец Измир Смайлай (8,08 м). Отметим, что в квалификации Никифоров показал лучший результат сезона в Европе (8,18 м) и выполнил норматив для участия в чемпионате мира-2017, который в августе состоится в Лондоне.

В воскресенье — заключительный третий день соревнований украинцы завоевали еще две награды. Олеся Повх с личным рекордом финишировала второй в беге на 60 метров — 7,10 сек. Победу одержала Аша Филипп из Великобритании (7,06).

Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Анастасия Брызгина и Ольга Ляхова финишировали третьими в эстафетном беге 4х400 метров (3.32,10 мин). На первом месте команда Польши (3.29,94), на втором — Великобритании — 3.31,05.

С пятью медалями (одной серебряной и четырьмя бронзовыми) сборная Украины заняла 16-е место в медальной таблице. Победу в командном зачете одержала команда Польши — 7-1-4, 12, на втором месте сборная Великобритании — 5-4-1, 10, на третьем — Германии — 2-2-5, 9.