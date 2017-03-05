Хэй проиграл бой Белью

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO британский боксер Дэвид Хэй проиграл своему соотечественнику Тони Белью, сообщает Р-Спорт.

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Бой в Лондоне завершился победой Белью техническим нокаутом в 11-м раунде. СМИ пишут, что во время боя Хэй получил травму ахиллова сухожилия и в последних раундах боксировал с поврежденной ногой.

Также сообщается, что боксер после боя был доставлен в больницу.

Для Хэя это уже третье поражение в карьере при 28 победах (26 — нокаутом). Он проигрывал Карлу Томпсону и украинцу Владимиру Кличко.