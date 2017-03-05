наверх
05.03.201713:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Хэй проиграл бой Белью

    (обновлено: )97
    СМИ пишут, что во время боя Дэвид Хэй получил травму ахиллова сухожилия и в последних раундах боксировал с поврежденной ногой. Позже он был доставлен в больницу.
    Дэвид Хэй
    Фото со страницы Дэвида Хэя в Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO британский боксер Дэвид Хэй проиграл своему соотечественнику Тони Белью, сообщает Р-Спорт.

    Читайте также: Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

    Бой в Лондоне завершился победой Белью техническим нокаутом в 11-м раунде. СМИ пишут, что во время боя Хэй получил травму ахиллова сухожилия и в последних раундах боксировал с поврежденной ногой.

    Также сообщается, что боксер после боя был доставлен в больницу.

    Для Хэя это уже третье поражение в карьере при 28 победах (26 — нокаутом). Он проигрывал Карлу Томпсону и украинцу Владимиру Кличко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Вокзал. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа