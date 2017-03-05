Украинские спортсмены принесли три "бронзы" ЧЕ по легкой атлетике в Белграде

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Украинские спортсмены Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде, сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

Facebook НОК Украины Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину с результатом 8,07 м

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Марина Килипко завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам с шестом с результатом 4,55 м. Юлия Левченко, показав свой лучший результат 1.94 м, заняла место на пьедестале в секторе по прыжкам в высоту. Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину с результатом 8,07 м.

Ранее сообщалось, что украинская сборная команда по биатлону завоевала бронзовые награды в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы.