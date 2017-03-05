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    Украинские спортсмены принесли три "бронзы" ЧЕ по легкой атлетике в Белграде

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    Марина Килипко завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам с шестом. Юлия Левченко заняла место на пьедестале в секторе по прыжкам в высоту. Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину.
    Марина Килипко завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам с шестом с результатом 4,55 м
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Украинские спортсмены Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде, сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

    Facebook НОК Украины
    Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину с результатом 8,07 м

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    Марина Килипко завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам с шестом с результатом 4,55 м. Юлия Левченко, показав свой лучший результат 1.94 м, заняла место на пьедестале в секторе по прыжкам в высоту. Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину с результатом 8,07 м.

     

    Ранее сообщалось, что украинская сборная команда по биатлону завоевала бронзовые награды в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы.  

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