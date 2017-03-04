"Ливерпуль" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. "Ливерпуль" дома обыграл лондонский "Арсенал" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (9-я минута), Садьо Мане (40) и Джорджиньо Вейналдум (90+1). У гостей отличился Дэнни Уэлбек (57).

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"Ливерпуль" набрал 52 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Арсенал" с 50 баллами опустился на пятую строчку.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард, объявивший в ноябре прошлого года о завершении карьеры игрока, вернулся в "Ливерпуль" и занял должность тренера академии клуба.