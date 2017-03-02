Луис Энрике покидает пост главного тренера "Барселоны"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил, что не будет работать с командой в следующем сезоне, сообщается в микроблоге испанского футбольного клуба в Twitter.

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Энрике был назначен главным тренером "Барселоны" в мае 2014 года. Под его руководством каталонцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, побеждали в Суперкубке страны, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года", — заявил 46-летний Луис Энрике.

🎥 Luis Enrique has announced he will not continue as manager next season pic.twitter.com/GX47mTB8Ki — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢ مارس، ٢٠١٧

​"Барселона" после 25 туров с 57 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая на два балла ближайшего преследователя мадридский "Реал", который провел на две игры меньше. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы в гостях проиграли французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4. Ответная встреча состоится 8 марта в Барселоне.