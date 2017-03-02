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    Луис Энрике покидает пост главного тренера "Барселоны"

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    Под руководством Энрике каталонцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, побеждали в Суперкубке страны, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    Тренер Барселоны Луис Энрике
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил, что не будет работать с командой в следующем сезоне, сообщается в микроблоге испанского футбольного клуба в Twitter.

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    Энрике был назначен главным тренером "Барселоны" в мае 2014 года. Под его руководством каталонцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, побеждали в Суперкубке страны, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    "Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года", — заявил 46-летний Луис Энрике.

    ​"Барселона" после 25 туров с 57 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая на два балла ближайшего преследователя мадридский "Реал", который провел на две игры меньше. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы в гостях проиграли французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4. Ответная встреча состоится 8 марта в Барселоне.

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