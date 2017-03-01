МОК лишил пятиборку Терещук бронзы ОИ-2008

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзы Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб, взятых в Пекине, сообщается на официальном сайте МОК.

МОК уже провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. В результате перепроверки в пробе Терещук были обнаружены следу туринабола, сообщает Р-Спорт.

Таким образом, украинская спортсменка лишена бронзовой медали Игр-2008 и обязана в ближайшее время вернуть награду.

"Международному союзу современного пятиборья (UIPM) предлагается изменить результаты упомянутого выше мероприятия и принять дальнейшие действия в пределах своей компетенции", — говорится в сообщении МОК.

Четвертый результат в современном пятиборье на Олимпиаде в Пекине показала Анастасия Самусевич из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что российская толкательница ядра Олеся Свиридова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил согласно решению Всероссийской федерации легкой атлетики.