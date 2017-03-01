Легкоатлетку из РФ Свиридову дисквалифицировали на четыре года

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Российская толкательница ядра Олеся Свиридова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил согласно решению Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), данные меры вступают в силу с 14 июня 2016 года.

Р-Спорт подчеркивает, что спортсменка является одной из российских легкоатлеток, входящих в пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Также на два года с 1 декабря 2016-го дисквалифицирована бегунья Екатерина Генералова, срок отстранения бегуньи Анастасии Курхиной продлен до четырех лет.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по легкой атлетике дисквалифицирована и лишена серебряной медали Олимпийских игры 2012 года в эстафете 4х400 метров.