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    Легкоатлетку из РФ Свиридову дисквалифицировали на четыре года

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    Допинг: WADA vs хакеры (84)

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    Сообщается, что санкции в отношении Олеси Свиридовой вступают в силу с 14 июня 2016 года. Также продлены ограничительные меры в отношении бегуньи Анастасии Курахиной.
    Олеся Свиридова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Российская толкательница ядра Олеся Свиридова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил согласно решению Всероссийской федерации легкой атлетики.

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    Как сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), данные меры вступают в силу с 14 июня 2016 года.

    Р-Спорт подчеркивает, что спортсменка является одной из российских легкоатлеток, входящих в пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

    Также на два года с 1 декабря 2016-го дисквалифицирована бегунья Екатерина Генералова, срок отстранения бегуньи Анастасии Курхиной продлен до четырех лет. 

    Ранее сообщалось, что женская сборная России по легкой атлетике дисквалифицирована и лишена серебряной медали Олимпийских игры 2012 года в эстафете 4х400 метров.

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