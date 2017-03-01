ФИФА разрешила Зозуле перейти в новый клуб - СМИ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украинцу Роману Зозуле разрешено заявиться за еще один клуб в ходе нынешнего сезона. Соответствующее решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), передает As.

Напомним, Зозуля не может выступать за свой клуб — испанский "Бетис", так как в ходе сезона числился еще игроком "Днепра" и "Райо Вальекано". "Днепр" в свою очередь не имеет права регистрировать новичков из-за больших задолженностей по зарплате перед футболистами.

Как передает Р-Спорт, Зозуле разрешили перейти в команду из страны, где чемпионат еще не стартовал. Одним из вариантов может быть команда из американской МЛС.

Также отмечается, что руководство "Райо Вальекано" накануне вечером сделало новое предложение футболисту пересмотреть его решение и принять участие в матчах за команду испанской сегунды.

Зозуля, права на которого принадлежат испанскому "Бетису", 31 января перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды. Некоторые фанаты "Райо" выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.