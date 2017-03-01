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    Спорт

    Свитолина отказалась продолжать игру в Куала-Лумпуре из-за травмы

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    Согласно данным СМИ, у Элины Свитолиной в ходе игры возникали проблемы с голеностопом, поэтому теннисистка решила не рисковать здоровьем и отказалась продолжать состязание.
    Елена Свитолина
    REUTERS Yuya Shino

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась играть во втором круге турнира в Куала-Лумпуре из-за проблем со здоровьем.

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    В матче первого круга Свитолина, которая является первой ракеткой соревнований, обыграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Во втором раунде украинка должна была встретиться с японкой Нао Хибино.

    "У Свитолиной были проблемы с левым голеностопом, из-за чего она была вынуждена обращаться по ходу игры к физиотерапевту. Таким образом, десятая ракетка мира решила не рисковать и отказалась выходить на корт против Хибино. Следующим турниром для Свитолиной будет Индиан-Уэллс", — сообщает sportarena.com.

    Ранее сообщалось, что после победы на турнире в Дубае (ОАЭ) Свитолина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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