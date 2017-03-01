Свитолина отказалась продолжать игру в Куала-Лумпуре из-за травмы

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась играть во втором круге турнира в Куала-Лумпуре из-за проблем со здоровьем.

В матче первого круга Свитолина, которая является первой ракеткой соревнований, обыграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Во втором раунде украинка должна была встретиться с японкой Нао Хибино.

"У Свитолиной были проблемы с левым голеностопом, из-за чего она была вынуждена обращаться по ходу игры к физиотерапевту. Таким образом, десятая ракетка мира решила не рисковать и отказалась выходить на корт против Хибино. Следующим турниром для Свитолиной будет Индиан-Уэллс", — сообщает sportarena.com.

Ранее сообщалось, что после победы на турнире в Дубае (ОАЭ) Свитолина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).