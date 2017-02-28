КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Куала-Лумпуре, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

В матче первого круга Свитолина, которая является первой ракеткой соревнований, обыграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Во втором раунде украинка встретится с японкой Нао Хибино.

Ранее сообщалось, что после победы на турнире в Дубае (ОАЭ) Свитолина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.