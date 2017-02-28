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    Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Куала-Лумпуре

    (обновлено: )2710
    Сообщается, что в ходе матча, который продолжался 1 час 26 минут, Элина Свитолина обыграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон со счетом 6:2, 6:3.
    Элина Свитолина (Украина)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Куала-Лумпуре, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

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    В матче первого круга Свитолина, которая является первой ракеткой соревнований, обыграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

    Во втором раунде украинка встретится с японкой Нао Хибино.

    Ранее сообщалось, что после победы на турнире в Дубае (ОАЭ) Свитолина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

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