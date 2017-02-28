В Тернополе после соревнований по боевому искусству подросток впал в кому

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе в ходе соревнований по смешанным боевым искусствам фри-файт 16-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому, сообщает областное управление Нацполиции во вторник.

"Вчера (в понедельник — Ред.) около десяти часов вечера в Тернопольский отделение полиции поступило сообщение от врачей бригады скорой помощи о том, что они доставили в областную детскую больницу 16-летнего жителя Тернополя с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, кома, суберальна гематома. В медицинское учреждение выехала следственно-оперативная группа. Травму несовершеннолетний получил во время соревнований в спортивном клубе по улице Ивана Франко в Тернополе", — сообщает подробности полиция.

Парень в течение трех лет тренируется в СК "Характерник" и в этот день был участником соревнований по смешанным боевым искусствам фри-файт. Вследствие нокаута соперника 16-летний житель Тернополя и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Работники полиции исследуют все обстоятельства инцидента и проводят проверку.

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