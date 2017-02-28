Три матча украинской Премьер-лиги перенесли по просьбе Шевченко - СМИ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Три игры 22 тура украинской Премьер-лиги будут перенесены на пятницу, 17 марта, сообщает "Футбол 24" со ссылкой на собственные источники.

Это матчи "Шахтера", "Динамо" и "Днепра": "Днепр" – "Карпаты", "Динамо" – "Черноморец" и "Шахтер" – "Олимпик".

В начале февраля главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выражал надежду, что ведущие клубы перенесут 22 тур УПЛ, чтобы лучше подготовиться к матчу с Хорватией.

Как отмечается, перенос будет осуществлен в интересах сборной Украины по просьбе тренерского штаба. Если календарь тура будет одобрен, на следующий день после данных матчей, в субботу 18 марта, сборная Украины отправится на зарубежный сбор в Австрию для подготовки к матчу отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украина.