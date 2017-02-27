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    Мотричко выиграла "серебро" в блице на ЧЕ по шашкам

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    Сообщается, что в Каннах на чемпионате Европы по блицу среди женщин Виктория Мотричко заняла второе место в борьбе с россиянками Натальей Шестаковой и Анной Чупровой.
    Турнир по шашкам. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Украинская спортсменка Виктория Мотричко выиграла серебряную медаль на чемпионат Европы по блицу среди женщин по шашкам —100 в Каннах, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

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    "Виктория Мотричко заняла второе место в борьбе с россиянками Натальей Шестаковой и Анной Чупровой", — передает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что украинские шашисты попали в топ-4 лучших чемпионата Европы.

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