Мотричко выиграла "серебро" в блице на ЧЕ по шашкам

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Украинская спортсменка Виктория Мотричко выиграла серебряную медаль на чемпионат Европы по блицу среди женщин по шашкам —100 в Каннах, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

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"Виктория Мотричко заняла второе место в борьбе с россиянками Натальей Шестаковой и Анной Чупровой", — передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что украинские шашисты попали в топ-4 лучших чемпионата Европы.