наверх
27.02.201711:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA

    (обновлено: )29
    Украинка Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после того, как победила на турнире в Дубае датчанку Каролину Возняцки, завоевав свой шестой титул WTA в одиночном разряде.
    Украинская теннисистка Элина Свитолина
    Kot Da Vinci ‏@DrK_25

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. После победы на турнире в Дубае (ОАЭ) украинка Элина Свитолина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации, сообщает Р-Спорт.

    В субботу в финале турнира в Дубае, призовой фонд которого превышал 2,3 миллиона долларов, Свитолина победила датчанку Каролину Возняцки, завоевав свой шестой титул WTA в одиночном разряде. Лидером рейтинга остается американка Серена Уильямс.

    Представленный 27 февраля обновленный рейтинг WTA выглядит следующим образом:

    1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

    Каролин Возняцки vs Элина Свитолина Лучшие моменты
    Канал Monosport на Youtube
    Элина Свитолина vs Каролин Возняцки. Лучшие моменты

    2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7405,

    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

    4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

    5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075,

    6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4670,

    7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,

    8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

    9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

    10 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3890.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Награждение
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Открытие нового редута в Донбассе
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Счетчик электроэнергии
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты