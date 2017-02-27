Свитолина впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. После победы на турнире в Дубае (ОАЭ) украинка Элина Свитолина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации, сообщает Р-Спорт.

В субботу в финале турнира в Дубае, призовой фонд которого превышал 2,3 миллиона долларов, Свитолина победила датчанку Каролину Возняцки, завоевав свой шестой титул WTA в одиночном разряде. Лидером рейтинга остается американка Серена Уильямс.

Представленный 27 февраля обновленный рейтинг WTA выглядит следующим образом:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3890.