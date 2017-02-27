наверх
27.02.201710:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Германии украинская дзюдоистка выиграла "золото" Гран-при

    (обновлено: )16
    Киндзерская взяла верх над японкой Мегуми Тасимото, которой досталось "серебро". Обладателями бронзовых наград в этом весе стали Лариса Черич из Боснии и Герцеговины и японка Акира Соне.
    Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская
    Фото со страницы НОК в Facebook

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская выиграла "золото" на международном турнире серии Гран-при в Дюссельдорфе (Германия) в весовой категории свыше 78 кг, сообщает пресс-служба НОК в соцсети Facebook.

    В финале Киндзерская взяла верх над японкой Мегуми Тасимото, которой досталось "серебро". Обладателями бронзовых наград в этом весе стали Лариса Черич из Боснии и Герцеговины и японка Акира Соне.

    Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Ла-Ла Ленду" ошибочно вручили премию за лучший фильм. Видео
    "Оскар-2017". Награждение
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах. Инфографика
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Счетчик электроэнергии
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты