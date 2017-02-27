В Германии украинская дзюдоистка выиграла "золото" Гран-при

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская выиграла "золото" на международном турнире серии Гран-при в Дюссельдорфе (Германия) в весовой категории свыше 78 кг, сообщает пресс-служба НОК в соцсети Facebook.

В финале Киндзерская взяла верх над японкой Мегуми Тасимото, которой досталось "серебро". Обладателями бронзовых наград в этом весе стали Лариса Черич из Боснии и Герцеговины и японка Акира Соне.

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй.