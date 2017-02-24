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    Агент Балотелли пообещал "отрезать футболисту язык" за ругань в адрес судьи

    (обновлено: )74
    Скандальный итальянец Марио Балотелли получил третью красную карточку в текущем сезоне чемпионата Франции. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал его на два матча, однако отстранение от второго матча носит условный характер.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Форвард "Ниццы" Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за оскорбление судьи, агент футболиста Мино Райола пообещал "отрезать ему язык", сообщает Р-Спорт со ссылкой на Football Italia.

    Балотелли получил прямую красную карточку за ругань в адрес арбитра на 68-й минуте матча 26-го тура "Лорьян" — "Ницца", который прошел 18 февраля. Для скандального итальянца это третья красная карточка в текущем сезоне чемпионата Франции. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на два матча, однако отстранение от второго матча носит условный характер – до первого проступка и попадания в поле зрения дисциплинарной комиссии.

    "У меня есть решение. Я просто отрежу ему язык, в таком случае не будет больше никаких отговорок", — сказал Райола, комментируя ситуацию.

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура ранее на текущей неделе сообщил, что сигналы, которые поступают от Балотелли, нельзя назвать "положительными" с точки зрения вызова игрока в национальную команду.

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    Напомним, Марио Балотелли перешел из "Ливерпуля" в "Ниццу" в 2016 году.

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