Раньери отправлен в отставку с поста главного тренера "Лестера"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Клаудио Раньери отправлен в отставку с поста главного тренера английского "Лестера", сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее британское издание Sportsmail сообщило, что решение об отставке 65-летнего итальянского специалиста было принято после поражения от испанской "Севильи" (1:2) в среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Позже "Лестер" подтвердил эту информацию.

"Это было самое трудное решение за семь лет с тех пор, как у клуба сменился владелец. Но мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше личных переживаний, независимо от того, какими бы сильными они не были. Мы никогда не думали, что подвиги прошлого сезона должны повториться в нынешнем. В действительности, сохранение места в премьер-лиге было первой и единственной нашей целью в начале сезона. Но сейчас нам приходится бороться, чтобы достичь этой цели, и мы считаем, что нам необходимы изменения, чтобы максимизировать наши шансы", — заявил заместитель председателя клуба Айаватт Сриваддханапраба.

Сообщается, что вместе с Раньери клуб покидают его помощники Паоло Бенетти и Андреа Адзалин. Готовить команду к ближайшему матчу будут Крэйг Шекспир и Майк Стауэлл.

Раньери возглавил "Лестер" в июле 2015 года, подписав трехлетний контракт, и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Англии — впервые за 132-летнюю историю клуба. В августе 2016 года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, подписал новое соглашение, рассчитанное до 2020 года. После 25 туров чемпионата Англии "лисы" занимают 17-е место в турнирной таблице с 21 очком, находясь в одном балле от зоны вылета.