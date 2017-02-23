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    Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубае

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    В четверг украинская теннисистка, седьмой номер посева, в двух сетах переиграла американку Лорен Дэвис – 6:0, 6:4. Игра продолжалась 1 час 5 минут. Счет личных встреч стал 4-0 в пользу Свитолиной.
    Элина Свитолина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

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    В четверг украинская теннисистка, седьмой номер посева, в двух сетах переиграла американку Лорен Дэвис – 6:0, 6:4. Игра продолжалась 1 час 5 минут. Счет личных встреч стал 4-0 в пользу Свитолиной.

    В полуфинале Свитолина встретится с победительницей матча между немкой Ангеликой Кербер (1) и хорваткой Аной Конюх.

    Напомним, в апреле украинские теннисистки будут бороться за право сыграть в топ-восьмерке Мировой группы в следующем сезоне. Украинки впервые с 2012 года попали в этот раунд соревнований.

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