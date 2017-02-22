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    Будапешт готов отозвать заявку на проведение ОИ-2024 - мэр

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    Мэр Будапешта Иштван Тарлош сделал такое заявление в среду после того, как достаточное количество голосов собрала петиция для организации референдума против проведения в городе Олимпийских игр.
    Будапешт
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Мэр Будапешта Иштван Тарлош заявил, что город будет просить муниципальный совет отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр-2024.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Тарлош сделал такое заявление в среду после того, как достаточное количество голосов собрала петиция для организации референдума против проведения в городе Олимпийских игр.

    "Будапешт будет официально просить муниципальный совет отозвать кандидатуру Венгрии по согласованию с правительством", – заявил Тарлош, которого цитирует АФП, после переговоров с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

    Будапешт, а также Лос-Анджелес и Париж в декабре прошли второй этап процесса выборов города-хозяина Олимпиады-2024, посвященный вопросам государственной поддержки, правовым вопросам и финансированию.

    Выборы столицы летних Олимпийских игр-2024 пройдут на очередной сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу).

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