Будапешт готов отозвать заявку на проведение ОИ-2024 - мэр

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Мэр Будапешта Иштван Тарлош заявил, что город будет просить муниципальный совет отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр-2024.

Тарлош сделал такое заявление в среду после того, как достаточное количество голосов собрала петиция для организации референдума против проведения в городе Олимпийских игр.

"Будапешт будет официально просить муниципальный совет отозвать кандидатуру Венгрии по согласованию с правительством", – заявил Тарлош, которого цитирует АФП, после переговоров с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Будапешт, а также Лос-Анджелес и Париж в декабре прошли второй этап процесса выборов города-хозяина Олимпиады-2024, посвященный вопросам государственной поддержки, правовым вопросам и финансированию.

Выборы столицы летних Олимпийских игр-2024 пройдут на очередной сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу).