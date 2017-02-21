Марченко победил Рублева из РФ на старте теннисного турнира в Марселе

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украинец Илья Марченко победил россиянина Андрея Рублева на теннисном турнире во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 620 тысяч евро.

В матче первого круга Рублев уступил Марченко со счетом 1:6, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут, сообщает Р-Спорт.

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Во втором круге Марченко сыграет со второй ракеткой соревнований французом Жо-Вильфридом Цонга.

Накануне украинский теннисист Александр Долгополов победил на турнире в Буэнос-Айресе. Призовой фонд турнира превышает 546 тысяч долларов. Украинец обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори.