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    Марченко победил Рублева из РФ на старте теннисного турнира в Марселе

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    В матче первого круга Андрей Рублев уступил Илье Марченко со счетом 1:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Соперником украинца во втором круге станет француз Жо-Вильфрид Цонг.
    Украинский теннисист Илья Марченко. Архивное фото
    twitter.com/ulysseel

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украинец Илья Марченко победил россиянина Андрея Рублева на теннисном турнире во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 620 тысяч евро.

    В матче первого круга Рублев уступил Марченко со счетом 1:6, 6:7 (6:8).

    Встреча продолжалась 1 час 37 минут, сообщает Р-Спорт.

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    Во втором круге Марченко сыграет со второй ракеткой соревнований французом Жо-Вильфридом Цонга.

    Накануне украинский теннисист Александр Долгополов победил на турнире в Буэнос-Айресе. Призовой фонд турнира превышает 546 тысяч долларов. Украинец обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. 

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