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    Гвардиола заявил, что никогда не вернется в "Барселону"

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    Как заявил испанец Хосеп Гвардиола, он никогда не вернется в футбольный клуб "Барселона" в качестве тренера. По словам Гвардиолы, его "время в клубе прошло".
    Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Испанец Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не вернется в "Барселону" в качестве тренера. Он возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год, в настоящее время возглавляет английский "Манчестер Сити", передает goal.com.

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    Ранее СМИ сообщили, что лидер атак "Барселоны" Лионель Месси предложил Гвардиоле вернуться в клуб, сообщает Р-Спорт.

    "Нет, я никогда не вернусь в "Барселону" в качестве тренера. Мое время в клубе прошло", — заявил Гвардиола.

    Ранее сообщалось, что бывший форвард каталонской "Барселоны" Роналдиньо стал послом футбольного клуба. Роналдиньо будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и будет частью проекта "Легенды", целью которого является популяризация бренда "Барселоны" во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев.

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