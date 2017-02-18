КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Испанец Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не вернется в "Барселону" в качестве тренера. Он возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год, в настоящее время возглавляет английский "Манчестер Сити", передает goal.com.

Ранее СМИ сообщили, что лидер атак "Барселоны" Лионель Месси предложил Гвардиоле вернуться в клуб, сообщает Р-Спорт.

"Нет, я никогда не вернусь в "Барселону" в качестве тренера. Мое время в клубе прошло", — заявил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что бывший форвард каталонской "Барселоны" Роналдиньо стал послом футбольного клуба. Роналдиньо будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и будет частью проекта "Легенды", целью которого является популяризация бренда "Барселоны" во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев.