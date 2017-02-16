Тимощук ведет переговоры о работе в тренерском штабе "Зенита"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Бывший игрок Национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, ранее выступавший за петербургский "Зенит" может войти в тренерский штаб российского клуба и заменить возглавившего "Уфу" Сергея Семака. Об этом заявил нынешний тренер "Зенита". экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.

Тимощук на прошлой неделе объявил о завершении карьеры футболиста.

"Я говорил с Семаком перед его уходом. Говорил, что он был ассистентом у трех-четырех тренеров и накопил достаточный багаж знаний. Он сам был хорошим футболистом и поэтому много знает. Поэтому наступила пора ему самому передавать эти знания. Я ему пожелал всего доброго и успехов на новом поприще. Что касается второго вопроса, то есть разговоры между Тимощуком и руководством футбольного клуба "Зенит" о том, что он может войти в тренерский штаб команды", — цитирует Луческу официальный сайт "Зенита".

В четверг, 16 февраля, в Брюсселе состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом". Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля.