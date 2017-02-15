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    Украинка одержала победу на легкоатлетическом турнире в Чехии

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    Анна Плотицина победила в беге на 60 метров с барьерами, повторив личный рекорд - 7,99 с. За такое же время она бежала 17 февраля 2015 года на соревнованиях в Польше.
    Анна Плотицына
    пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Украинка Анна Плотицына победила в беге на 60 метров с барьерами на легкоатлетическом турнире Czech Indoor Gala, который 14 февраля принимала Острава, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

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    Как отмечается, Плотицина победила в беге на 60 метров с барьерами, повторив личный рекорд — 7,99 с. За такое же время она бежала 17 февраля 2015 года на соревнованиях в Польше.

    В финал турнира также вышла Анна Чубковцова, финишировав в нем восьмой (8,49 с).

    Кроме того, украинка Юлия Чумаченко стала второй в прыжках в высоту. Преодолев со второй попытки отметку в 1,88 м, она оставила позади американку Инику МакФерзон. Победила чешка Микаэла Груба (1,90 м).

    Ранее сообщалось, что призера ЧМ по легкой атлетике Людмилу Оляновскую на четыре года отстранили от участия в спортивных соревнованиях из-за допинга.

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