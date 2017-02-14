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    Украинец Бурсак сразится c Рамиресом за титул чемпиона мира WBO

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    Промоутер мексиканского боксера, соперника украинца Макса Бурсака, сообщил, что принято решение провести бой Рамирес – Бурсак в Калифорнии 22 апреля текущего года.
    Украинский боксер Макс Бурсак
    K2 Promotions

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер Макс Бурсак получил право на титульный бой в суперсреднем весе с мексиканским боксером Хильберто Рамиресом.

    Александр Поветкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

    Об этом сообщает klitschko-brothers со ссылкой на мексиканского промоутера Хесуса Запари, который совместно с компанией Top Rank Боба Арума представляет интересы Рамиреса. 

    "Боб Арум предложил на дату 22 апреля и бой против Бурсака. Мы думали, что Рамирес будет драться в андеркарте боя Пакьяо, но сторона филиппинского боксера еще не приняла решение о проведении поединка именно в эту дату. Поэтому было принято решение провести бой Рамирес – Бурсак в Калифорнии. Думаю, что оно устроит всех, а мы уже давно хотели устроить поединок в этом штате", — цитирует Запари klitschko-brothers.

    Рамирес – первый мексиканский боксер, выигравший титул в суперсреднем весе.

    Ранее сообщалось, что Украина подала заявку в Европейскую конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин летом текущего года.

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