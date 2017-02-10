В Харькове умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Поярков

Скриншот

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Легендарный волейболист Юрий Поярков умер в Харькове в день своего 80-летия, сообщает пресс-служба городского совета.

"Юрий Михайлович стал легендой еще при жизни. Величайший волейболист ХХ века, герой трех Олимпиад, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, "человек-катапульта" с неберущейся подачей, совершившей революцию в волейболе, – таким он запомнится миллионам поклонников этого вида спорта во всем мире", — говорится в сообщении.

Юрий Поярков родился 10 февраля 1937 года. Дебютировал в сборной СССР по волейболу в 22 года. Двукратный олимпийский чемпион Токио (1964) и Мехико (1968), бронзовый призер Олимпиады в Мюнхене (1972). Двукратный чемпион Всемирных универсиад. Двукратный чемпион Европы и мира. Член исполкома Федерации волейбола Украины. Имя Юрия Пояркова внесено в книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые). Президент теннисного клуба "Уникорт". Почетный гражданин города Харькова (1999).

city.kharkov.ua Юрий Поярков

Ранее сообщалось о смерти экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанова.