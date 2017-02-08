"Бетис" подаст в суд, если "Райо Вальекано" откажется платить Зозуле

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. "Бетис" обратится в суд, если "Райо Вальекано" откажется выплачивать предусмотренную арендным соглашением зарплату украинскому футболисту Роману Зозуле, сообщает издание El Pais.

Согласно арендному договору, заключенному между клубами, зарплата Зозули в 1 млн евро за сезон — делится пополам.

"Однако Пчелы не намерены исполнять свою часть соглашения, если украинец откажется выступать за команду. В этом случае нападающему придется остаться в расположении севильского клуба, но играть в текущем сезоне он больше не сможет, поэтому "Бетис" намерен добиваться от "Райо Вальекано" выплаты их части оклада через суд", — сообщает издание.

Что касается возможности выступления Зозули за "Райо Вальекано" — поступает противоречивая информация.

Накануне у Зозули состоялось короткое общение с испанскими журналистами. Украинец сообщил, что на тот момент не выбрал приемлемого для себя варианта: или осуществить переход к "Райо Вальекано", или провести полгода без футбола в "Бетисе".

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В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

Ранее в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко и многие другие.