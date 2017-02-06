Сборная Камеруна по футболу завоевала Кубок африканских наций-2017

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Сборная Камеруна по футболу выиграла проходивший в Габоне Кубок африканских наций-2017, победив в финале команду Египта.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Либревиле, завершилась со счетом 2:1 в пользу камерунцев, в составе которых отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89). У команды Египта гол забил Мохамед Эльнени (22).

Сборная Камеруна в 5-й раз в своей истории выиграла турнир, свою предыдущую победу она одержала в 2002 году. Чаще других побеждали на Кубке египтяне, у которых 7 побед.

Ранее сооб щалось, что сборная Алжира на своем поле сыграла вничью с командой Камеруна в матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Африканской конфедерации футбола.