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    Спорт

    "Лацио" на выезде обыграл "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии

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    Встреча, прошедшая во вторник в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В полуфинале Кубка "Лацио" сыграет с победителем матча между "Ромой" и "Чезеной".
    Кубок Италии. Интер - Лацио - 1:2
    @OfficialSSLazio

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Римский "Лацио" на выезде победили миланский "Интер" в четвертьфинальном матче Кубка Италии и вышли в полуфинал турнира.

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    Встреча, прошедшая во вторник в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фелипе Андерсон (20-я минута) и Лукас Билья (56, с пенальти). Автором гола у "нерадзурри" стал Марсело Брозович (84). Команды доигрывали матч вдесятером – на 54-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Интера" Жоао Миранда, а на 76-й судья удалил защитника "Лацио" Штефана Раду.

    В полуфинале Кубка "Лацио" сыграет с победителем матча между "Ромой" и "Чезеной". Вторую полуфинальную пару составили "Ювентус" и "Наполи".

    Ранее стало известно, что донецкий "Шахтер" будет играть все домашние матчи в Харькове. 

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