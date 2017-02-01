"Лацио" на выезде обыграл "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Римский "Лацио" на выезде победили миланский "Интер" в четвертьфинальном матче Кубка Италии и вышли в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фелипе Андерсон (20-я минута) и Лукас Билья (56, с пенальти). Автором гола у "нерадзурри" стал Марсело Брозович (84). Команды доигрывали матч вдесятером – на 54-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Интера" Жоао Миранда, а на 76-й судья удалил защитника "Лацио" Штефана Раду.

В полуфинале Кубка "Лацио" сыграет с победителем матча между "Ромой" и "Чезеной". Вторую полуфинальную пару составили "Ювентус" и "Наполи".

Ранее стало известно, что донецкий "Шахтер" будет играть все домашние матчи в Харькове.